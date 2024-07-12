Севастопольцу грозит до 25 лет колонии за изнасилование малолетней

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в половых преступлениях против несовершеннолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года севастополец жил вместе со своей женщиной и ее детьми в Балаклавском районе и систематически насиловал малолетнюю падчерицу. На момент первого эпизода девочке было 11 лет. Она ничего никому не рассказывала, так как отчим ее запугал.

Однако в ноябре 2023 года мать школьницы неожиданно вернулась домой и увидела, как мужчина насилует ее дочь. Женщина вызвала полицию.

Насильника заключили под стражу.

«Собрана достаточная доказательственная база, – сообщили в ведомстве. – Расследование уголовного дела завершено».

«Прокуратура Балаклавского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Он обвиняется по п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), – добавили в прокуратуре Севастополя. – Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. По совокупности преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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