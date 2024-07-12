В Севастополе ребенок провалился в ливневую канализацию

В Севастополе ребенок получил серьезную травму рядом с пляжем Омега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9-летняя девочка гуляла с родителями, встала на решетку ливневой канализации, ее нога провалилась в щель между прутьями решетки и застряла. Позже выяснилось, что ребенок получил травму бедра.

«В рамках проверки, которая организована по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ, будет дана оценка действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

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