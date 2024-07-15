В Крыму в аварии с минивэном погиб ребенок

В Крыму минивэн попал в аварию. В результате погиб девятилетний ребенок, еще восемь человек получили различные травмы.

Как сообщили в крымском минздраве, авария произошла в селе Белинское Ленинского района. Водитель не справился с управлением на повороте, машина съехала с трассы и вылетела в кювет. В автомобиле находились девять пассажиров, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Девятилетний ребенок погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Двум пострадавшим с травмами легкой степени тяжести помощь оказана на месте, от госпитализации отказались. Шестеро доставлены в Керченскую городскую больницу, из них госпитализировали троих, остальных отправили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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