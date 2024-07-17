В Крыму иномарка врезалась в дерево: ранены пятеро, в том числе трое детей

В результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила республиканская прокуратура. Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки обстоятельств аварии.

ДТП произошло накануне вечером в районе села Трактовое. Водитель автомобиля «Фольксваген» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, пассажир 1993 года рождения и трое несовершеннолетних 2015, 2018 и 2021 годов рождения», – говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки всех обстоятельств дорожной аварии.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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