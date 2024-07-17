В Крыму выявили 15 опасных для жизни аттракционов

В Крыму выявили нелегальные аттракционы, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.

13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии. У владельцев не было разрешительных документов на эксплуатацию, также они не установили ограждение перед техническими зонами, безопасные ступени и поручни.

«Металлоконструкции не имели крепежей, были поражены коррозией и имели разрывы, – отметил начальник инспекции. – Кроме того, была просрочена медицинская аптечка и персонал не имел необходимой квалификации».

В ходе проверки аттракционы были демонтированы и изъяты. Следственные органы проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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