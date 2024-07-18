Экс-глава Крымской железной дороги получил 5 лет колонии за должностные преступления

Бывший генеральный директор Крымской железной дороги Геннадий Фролов приговорен к пяти годам колонии. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что с декабря 2020 года по июль 2021 года действующий на тот момент директор КЖД давал незаконные указания о выполнении работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств предприятия. В результате сейчас платформы не соответствуют установленным требованиям и технически ограничены для дальнейшей работы.

Кроме того, по данным УФСБ России по РК и Севастополю, фигурант неоднократно совершал личные поездки за счет предприятия, которые оформлял под видом командировок.

Фролова задержали сотрудники крымского управления ФСБ в июне 2022 года. На имущество обвиняемого наложен арест.

Верховный суд РК приговорил фигуранта к 5 годам и 2 месяцам исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн. рублей. Накануне приговор суда вступил в законную силу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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