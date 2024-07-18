У дельфинов в Крыму выявили гепатит и гастрит

Специалисты обнаружили заболевания, характерные для вирусной инфекции, у выбросившихся на побережье Крыма дельфинов. Об этом сообщает центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».
«По результатам диагностики у исследованных животных выявлены гепатит с жировым перерождением печени, гепатомегалия и гипербилирубинемия. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением. Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции», – говорится в сообщении.
В последнее время жители Крыма стали чаще сообщать о дельфинах-азовках на берегу. У животных, которые были еще живыми, наблюдались истощение и поражения кожного покрова.
Зоозащитники призвали жителей не трогать выбросившихся на берег дельфинов и сообщать о них на горячую линию центра.
Симферополь, Зоя Осколкова
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