Ребенок погиб на турбазе в Крыму, оставшись без присмотра родителей

На базе отдыха в Сакском районе Крыма погиб годовалый ребенок. Мальчик скончался от удушения проводом напольного вентилятора. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что накануне родители годовалого ребенка, находясь на территории одной турбазы в селе Витино, оставили его без присмотра. Ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, в результате чего погиб от асфиксии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), назначен ряд экспертиз.

В СКР заявили, что следователи изучат обстановку в семье погибшего ребенка и дадут оценку воспитательному процессу.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

Также расследование взяла под контроль прокуратура Крыма.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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