В Ялте продолжают устранять аварию, из-за которой центр города остался без света

Энергетики продолжают работы по восстановления электроснабжения в центральной части Ялты. По словам главы администрации города Янины Павленко, авария серьезная, обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций. Для ликвидации аварии прибыли дополнительные силы из Симферополя.

«Энергетики работают на пределе своих возможностей, из Симферополя ночью прибыли дополнительные бригады. Предпринимаются все меры, чтобы устранить аварию в ближайшее время», – сообщила Павленко.

Глава горадминистрации попросила местных жителей и гостей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и призвала по возможности сократить энергопотребление.

Напомним, что вечером в четверг, 18 июля, на подстанции «Дарсан» произошла авария – был поврежден высоковольтный кабель, из-за чего центр города-курорта остался без света.

Ялта, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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