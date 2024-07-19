В Крыму уволили помощника главы МЧС за езду без прав и угрозы полицейским

Помощник главы МЧС Крыма Ингмар Левчик уволен из-за резонансного инцидента. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. Ранее Левчик был задержан за езду без прав. После задержания он высказывал угрозы в адрес сотрудников полиции.

«По выявленным фактам в отношении помощника Ингмара Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений. Издан приказ о его увольнении», – написал Садаклиев в своем тг-канале.

Левчика задержали вечером 17 июля в Симферополе на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии. Он попался без водительских прав за рулем автомобиля Range Rover. В 2023 году его лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения. После задержания Левчик угрожал правоохранителям увольнением. В итоге его самого лишили должности и, как пишет телеграм-канал «Mash на волне», оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Левчик работал помощником главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева с 2022 года.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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