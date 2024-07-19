В Крыму вновь введены графики отключения электроэнергии

В Крыму на фоне аномальной жары сегодня снова введены графики ограничения потребления электроэнергии «с целью сохранения целостности энергосистемы», сообщило «Крымэнерго».

Отключать подачу электроэнергии на два часа будут в Симферополе, Алуште, Белогорске, Евпатории, Керчи, Армянске, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте.

Кроме того, ограничения введены в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах, уточнили энергетики.

Как отметил глава РК Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», в основном речь идет об отключении коммерческих предприятий «с тем, чтобы жилой фонд практически не трогать». Власти ожидают, что ситуация стабилизируются в течение нескольких дней.

В Севастополе сегодня ввели график временного отключения промышленных объектов и объектов торговли для стабильного электроснабжения жилых домов. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов в своем тг-канале. По его словам, электроснабжение будет восстановлено ориентировочно к 14:00.

Отметим, что в Крыму и Севастополе графики ограничения электроснабжения вводят со вторника.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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