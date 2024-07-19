Два курортных поселка Большой Ялты частично обесточены

Два курортных поселка на территории Ялты – Гурзуф и Массандра – частично остались без света. Об этом сообщила городская администрация.

«В связи аномально жаркой погодой и повышенной нагрузкой на электрические сети введено веерное отключение. Без электричества частично Массандра, Гурзуф», – сказано в сообщении.

Подача электроэнергии, как ожидается, возобновится через два-три часа.

Напомним, накануне вечером из-за повреждения высоковольтного кабеля на одной из городских подстанций без света остался центр Ялты. Так, по данным городских властей, нарушено электроснабжение 3,6 тысячи абонентов. Обесточены также музыкальная школа и детский сад. Восстановить подачу электроэнергии в Ялте планируется к сегодняшнему вечеру, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Ялта, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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