Ливни, грозы, шквалистый ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение

Крымский региональный главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение из-за сильных ливней и шквалистого ветра.

По данным метеорологов, днем 22 и 23 июля на территории Крыма ожидаются локальные сильные ливни, грозы, крупный град со шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова не посещать горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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