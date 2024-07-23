В Крыму легковушка столкнулась с грузовиком, есть жертвы

В Белогорском районе Крыма в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика травмы получили пять человек, в том числе трое детей. Позднее в больнице скончалась пострадавшая женщина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» в районе села Яблочное при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество большегрузу «Ман» и столкнулся с ним.

В салоне легковушки находились пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, их госпитализировали с различными травмами. «Женщина скончалась в учреждении здравоохранения», – уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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