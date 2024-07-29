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Понедельник, 29 июля 2024, 15:50 мск

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Керчь и Феодосия частично обесточены

Керчь и Феодосия частично остались без электричества из-за аварий в сетях. Об этом сообщило «Крымэнерго».

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей в обоих городах – три часа, уточнили в энергокомпании.

По данным врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкин, в Керчи обесточено 9 трансформаторных подстанций, в Феодосии – 14. Без энергоснабжения остаются более 5 тыс. человек.

Кроме того, без света остались села Приветное и Зеленогорье городского округа Алушта. На месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение потребителей энергетики планируют за три часа.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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