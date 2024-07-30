В центре Феодосии провалилась дорога: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма проверяет информацию об обвале части дороги в районе улицы Рабочей в исторической части Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства РК.
Проверка организована в связи с жалобами граждан в соцсетях. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, в том числе своевременности принятия мер по ремонту и благоустройству», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Симферополь, Наталья Петрова
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