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Вторник, 30 июля 2024, 16:50 мск

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В центре Феодосии провалилась дорога: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма проверяет информацию об обвале части дороги в районе улицы Рабочей в исторической части Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства РК.

Проверка организована в связи с жалобами граждан в соцсетях. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, в том числе своевременности принятия мер по ремонту и благоустройству», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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