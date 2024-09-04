Маск рассказал, почему не включил Starlink над Крымом

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, почему не включил связь Starlink над территорией Крыма. По его словам, спутниковая система – это коммерческая, а не военная система. Поэтому в 2022 году он проигнорировал запрос украинской стороны активировать Старлинк на территории Крыма для атаки ВСУ.

В частности, в своем аккаунте в принадлежащей ему социальной сети Маск написал: «Использование Starlink для связи, в том числе военной связи, нормально, равно как и использование военными интернета в целом. Но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники. Starlink было запрещено включать спутники в Крыму, поскольку это нарушило бы санкции США против России. Тогда в ночи мы неожиданно получили запрос от украинского правительства активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов, но мы не получали никакого запроса или позволения нарушить санкции американского правительства».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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