Два курорта в Крыму остались без света из-за аварии

В Крыму остались без света город Алупка в Большой Ялте и село Оленевка в Черноморском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Перебои в электроснабжении произошли из-за аварии на сетях. На местах работают аварийные бригады. В ближайшие несколько часов подачу электричества планируется восстановить.

Тем временем, «Крымэнерго» продолжает ревизию трансформаторных подстанций во всех районах региона. Кроме того, 28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца года.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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