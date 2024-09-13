В Крыму школьник избил учителя телефоном

В Крыму Следственный комитет и прокуратура проводя проверку информации о конфликте ученика и преподавателя одной из школ. Мальчик ударил учителя телефоном, когда взрослый пытался изъять гаджет.

Видео инцидента было обнаружено в ходе мониторинга телеграм-каналов. Отмечается, что в результате конфликта с одним из учеников педагогу были причинены телесные повреждения.

Проверка проводится по ст. 116 УК РФ (Побои) и 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили в региональном управлении СКР.

В прокуратуре добавили, что, предположительно, пятиклассник ударил учителя, когда тот попытался забрать телефон, которым запрещается пользоваться на уроке.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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