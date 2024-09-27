Крымчанин позвонил в СБУ и предложил помочь расправиться с Керченским мостом

Два агента СБУ, передававшие киевской стороне данные по Керческому мосту, пойманы в Крыму.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне», – сообщили в пресс-службе УФСБ.

Один из задержанных – 45-летний житель республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины (СБУ), предложив свою помощь.

Отмечается, что он подтвердил желание оказывать содействие СБУ на конфиденциальной основе путем предоставления интересующей иностранную сторону информации и передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он осуществил пересылку украинскому куратору других сведений, связанных с перемещением воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также полученных им данных об объекте оборонно-промышленного комплекса в Республике Крым. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов.

Еще один задержанный, 43-летний иностранец, посредством интернет-мессенджера также инициативно установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителями Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и предложил оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Он собирал и передавал представителям ГУР сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена в форме шпионажа) и 276 (шпионаж) УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Симферополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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