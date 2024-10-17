Львицы растерзали и обглодали ноги – директор питомника «Тайган» рассказал подробности гибели управляющей парком

Директор питомника «Тайган» Олег Зубков рассказал СМИ страшные подробности гибели управляющей парком Леокадии Переваловой. Напомним, что накануне женщина пошла чистить клетки и ее загрызли львы.

Как рассказал «Известиям» Олег Зубков, погибшая коллега была профессионалом своего дела. Она знала историю каждого льва, их поведение, проводила инструктажи по обращению с хищниками для других сотрудников. Однако рутинная работа привела к ошибке.

«Она оказалась в вольере со львами, которых всегда обслуживала в зимнем помещении, при этом не закрыв наружный шибер, где были львы. Львы такого не прощают, и львицы напали. К сожалению, никого рядом не было и оказать помощь было уже некому. Когда сотрудники ее нашли, это уже было бездыханное тело. Отогнали львов, вызвали следственные органы», – поделился Зубков.

Директор указал, что ужас вызвал факт, что львы, несмотря на то, что были сыты и здоровы, обглодали ноги управляющей. А если животные попробовали человеческое мясо, то они становятся людоедами.

«Этих львов мы привезли с мариупольского зоопарка год назад. Они жили в вольере. Лев и две львицы. Они хищники, к ним претензий мы не можем иметь, потому что такова природа. Расправляться с ними нет никакого смысла. Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью. К сожалению, зоопарки – это объекты повышенной опасности. Это не только детский смех, радость и удовольствие от общения с животными, это большая ответственность и большая опасность при обслуживании», – добавил Зубков.

На данный момент правоохранители анализируют документацию, обучение и все вопросы, связанные с трудовой деятельностью усопшей. Ее похороны состоятся 18 октября в 13:00 по местному времени.

Симферополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube