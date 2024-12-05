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Четверг, 5 декабря 2024, 16:15 мск

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Экс-глава крымского Ростехнадзора получил 6 лет колонии за взятку элитной квартирой

Бывший глава Крымского управления Ростехнадзора приговорен к шести годам колонии строгого режима за получение взятки квартирой в элитном жилом комплексе в поселке Гурзуф. Также осужденному назначен штраф в размере 11,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Арестованная следствием квартира перешла государству.

Согласно данным следствия, к действующему на тот момент руководителю ведомства обратился учредитель строительной фирмы с просьбой посодействовать в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям.

За эту услугу чиновник потребовал предоставить ему двухуровневую квартиры в этом доме, которую он затем получил и зарегистрировал на свою тещу. После глава регионального подразделения Ростехнадзора велел подчиненному ускорить присоединение новостройки к электрическим сетям.

Отмечается, что преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками ФСБ России. На полученную в качестве взятки квартиру был наложен арест. Также был наложен арест на изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн. рублей.

Суд признал чиновника виновным в получении взятки в виде имущества в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 11,5 млн рублей», – отметили в СКР.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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