Мазут доплыл до побережья Ялты

В Крыму на побережье обнаружены нефтепродукты общей протяженностью 16,28 км в границах шести муниципалитетов, в том числе в Ялте. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», – уточнили в ведомстве.

В этих условиях МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов. Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза, до 178, увеличено количество мониторинговых групп.

На места загрязнения направляются силы и средства для полной очистки. Всего работают 734 человека и более 134 единицы техники.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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