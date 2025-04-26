В Крыму произошло четыре землетрясения

В Крымско-Черноморском регионе зафиксировано четыре землетрясения, которое могло быть ощутимо в некоторых районах полуострова. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

«Одно из них [землетрясений] – в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су», – уточнила ученый в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, произошедшее землетрясение является слабым, но из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые жители района водопада Учан-Су смогли ощутить его.

Симферополь, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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