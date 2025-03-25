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Вторник, 25 марта 2025, 08:16 мск

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Пять украинских дронов уничтожили ночью над Крымом

Силы противоздушной обороны нейтрализовали пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.

Накануне военное ведомство заявляло, что в ночь на 24 марта было сбито 28 украинских дронов над регионами России. Уточнялось, что по 12 БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями, два – над Крымом и по одному – над Краснодарский краем и над акваторией Азовского моря.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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