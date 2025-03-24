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Понедельник, 24 марта 2025, 11:29 мск

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За ночь ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над Россией

Прошедшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, по 12 дронов перехвачено над Брянской и Ростовской областями, два БПЛА нейтрализовано над Крымом. Еще по одному беспилотнику сбито над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что украинские БПЛА уничтожены в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. В результате отражения массированной атаки дронов на регион никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил он.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз отчитался, что пострадавших и разрушений при атаке на регион нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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