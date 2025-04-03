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Четверг, 3 апреля 2025, 15:59 мск

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Житель Ялты получил срок за передачу данных о ЧФ РФ украинским военным

Верховный суд Крыма приговорил 31-летнего жителя Ялты к пяти годам и 25 суткам колонии за сотрудничество с минобороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам суда, с июля 2023 года по март 2024 года подсудимый осуществлял переписку в мессенджерах с представителями министерства обороны Украины, вступив с ними в сговор. Мужчина сообщил кураторам о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.

Фигурант по заданию минобороны Украины в конце 2023 года фотографировал, снимал на видео и рисовал схемы мест дислокации российских военных подразделений в пригороде Ялты и военных кораблей Черноморского флота в Севастополе. Полученные материалы он направил куратору посредством чат-бота в соцсети.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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