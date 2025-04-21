Жителя Крыма задержали за передачу Украине данных о военных объектах

ФСБ задержала в Крыму местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины информацию о военных объектов на территории полуострова.

По информации российской спецслужбы, житель Симферополя был завербован СБУ и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне через мессенджер данные о военных объектах ВС России на полуострове.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Подозреваемый дает признательные показания, отметили в центре общественных связей ФСБ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Задержанный агент СБУ рассказал на видео, распространенном ФСБ, должен был сообщать СБУ данные о происходящем на аэродроме в Гвардейском, а также информацию о перевозках военной техники через жд вокзал Симферополя. Фигурант также сообщил, что передал куратору фотографии оборонных сооружений в Форосе.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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