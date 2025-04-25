российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 апреля 2025, 17:17 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Симферополе сгорел пассажирский автобус

В Симферополе произошел пожар в пассажирском автобусе. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Автобус загорелся на улице Ракетная. Спасатели локализовали пожар на площади 10 квадратных метров. «Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших и погибших граждан нет», – говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания. Кроме того, следователи управления на транспорте дадут оценку техническому состоянию автобуса и прохождению предрейсового осмотра водителя.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,