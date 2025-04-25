В Симферополе сгорел пассажирский автобус

В Симферополе произошел пожар в пассажирском автобусе. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Автобус загорелся на улице Ракетная. Спасатели локализовали пожар на площади 10 квадратных метров. «Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших и погибших граждан нет», – говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания. Кроме того, следователи управления на транспорте дадут оценку техническому состоянию автобуса и прохождению предрейсового осмотра водителя.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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