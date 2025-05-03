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Суббота, 3 мая 2025, 13:33 мск

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ВС РФ отразили массированный ракетный удар ВСУ по Крыму

Минобороны России сообщило об отражении попытки ВСУ нанести удар крылатыми ракетами по инфраструктуре Крыма.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что в ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. «Пострадавших и разрушений нет», – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в течение суток Черноморским флотом уничтожены 23 украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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