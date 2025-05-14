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Среда, 14 мая 2025, 11:03 мск

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Минус 20%: урожай черешни и персиков в Крыму снизится из-за заморозков

Фото: Pixabay

Ранний урожай персиков, черешни и сливы в Крыму будет меньше на 20% из-за заморозков в апреле и мае. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

«На данный момент имеем минус 15-20% черешни и минус 20% по персику и сливе», – сказал глава минсельхоза РК журналистам (цитата по «Прайм»).

Министр уточнил, что больше всего от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.

Замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко ранее сообщила, что длительная засуха и заморозки негативно сказались на озимых и яровых зерновых, что приведет к снижению урожайности культур, передает РИА «Новости».

До этого власти Воронежской области заявили, что от заморозков в регионе пострадали до 44% садов и ягодников. В связи с этим урожай фруктов и ягод в этом году будет вдвое ниже ожидаемого, прогнозируют специалисты.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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