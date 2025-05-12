В Воронежской области от заморозков пострадала почти половина садов и ягодников

До 44% садов и ягодников в Воронежской области пострадали от прошедших в конце апреля – начале мая заморозков. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Заморозки фиксировались 27, 28, 29 апреля и 3 мая на всей территории области и нанесли значительный ущерб аграриям. По предварительным данным, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов. Особенно серьезные потери понесли озимые культуры и сахарная свекла.

«Но наиболее тяжелые последствия – у садоводов: погибло до 70% завязей плодовых культур в ряде хозяйств. Общая площадь поврежденных садов и ягодников – более 2600 гектаров, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона», – сообщили региональные власти. В связи с этим урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ожидаемого, прогнозируют специалисты.

Сейчас региональный минсельхоз совместно с районами уточняет нанесенный заморозками ущерб. С учетом масштабов последствий принято решение о подготовке к введению режима ЧС регионального уровня. Это позволит получить страховое возмещение за погибший урожай, особенно по плодовым культурам, и обосновать невыполнение запланированных показателей по производству.

Ранее в Союзе сахаропроизводителей рассказали, что весенние заморозки могут негативно отразиться на урожае сахарной свеклы. От последствий перепадов температур уже пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более 1 млн га посеянных – их придется пересеивать.

Из-за заморозков под угрозой потери оказалось 50% урожая плодовых деревьев Ставропольского края. В меньшей степени от низких температур пострадали яблони и груши. Признают потери урожая плодовых деревьев также в Краснодарском крае и Крыму, но там оценки ущерба разнятся.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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