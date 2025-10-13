В Крыму задерживаются поезда из-за пожара на нефтебазе после атаки БПЛА

Южная транспортная прокуратура сообщила о задержке поездов в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, начавшегося после атаки украинского беспилотника.

«13 октября задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосии Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что граждане могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

Обновлено. По состоянию на 9:00 мск, с задержкой на 2,5 часа из-за пожара на нефтебазе в Феодосии следует поезд Санкт-Петербург – Севастополь, сообщили ТАСС в компании «Гранд сервис экспресс». Там отметили, что все остальные поезда компании «Гранд сервис экспресс» идут по расписанию.

Вместе с тем жителей Феодосии и еще трех прилегающих населенных пунктов предупредили о возможном отключении воды в связи с мероприятиями по ликвидации пожара на нефтебазе. Как сообщается в телеграм-канале предприятия «Вода Крыма», перебои в водоснабжении возможны в квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке городского типа Приморский и селе Степное.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возникшем пожаре на нефтебазе в Феодосии после удара по ней украинского беспилотника. За ночь над Крымом было сбито 40 вражеских дронов, утром там уничтожили еще 16 БПЛА, сообщало Минобороны РФ.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube