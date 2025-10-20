В Крыму ослабили ограничения на продажу топлива на АЗС

В Крыму с понедельника, 20 июня, будет увеличен объем продажи топлива на АЗС с 20 до 30 литров на человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, с 20 октября на территории Крыма будут работать 130 автозаправок, на которых можно будет бесприпятственно приобрести топливо. «При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки», – написал глава РК в своем телеграмм-канале.

Аксенов добавил, что данные по актуальным АЗС, где есть топливо, будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте Министерства топлива и энергетики РК.

Как сообщал «Новый День», перебои с автомобильным топливом в Крыму начались в конце августа. Их связали с высоким сезоном (уборочная кампания, высокий туристический сезон), а также с атаками украинских дронов на российские НПЗ, которые иногда достигали цели и вызывали необходимость ремонта оборудования.

С 1 октября власти Крыма ограничили объема продажи топлива – не более 20 литров в «одни руки». Аксенов тогда заявлял, что пока совместные меры правительства Крыма и федеральных органов власти не позволяют разрешить топливный кризис. 3 октября глава РК сообщил, что проблему дефицита топлива на заправках планируется поэтапно решить до конца октября.

