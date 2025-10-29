Украина вновь атаковала Крым беспилотниками: военные сбили пять БПЛА

Сегодня утром Украина предприняла новую атаку на Крым с помощью беспилотников. Силы противоздушной обороны за два часа уничтожили пять вражеских дронов над полуостровом, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были нейтрализованы в период с 07.00 до 09.00 мск.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в Симферополе загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.

Средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили100 украинских беспилотников над российскими регионами, три из них перехватили над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова

