Депутаты Госсовета Крыма сегодня приняли во втором чтении закон о запрете розничной продажи вейпов, а также розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции в ряде общественных мест. Об этом сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов.

Документа вступит в силу 1 марта 2027 года. При этом запрет розничной продажи вейпов будет действовать до 1 марта 2032 года, уточнил Константинов. Нарушение новых правил повлечет административную ответственность, предупредил он.

Надо отметить, что запрет на продажу вейпов приняли или готовят в более чем 40 регионах России. Сегодня, помимо Крыма, еще пять российских регионов запретили продажу вейпов с марта 2027 года. Соответствующие законы приняли в Омской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской и Тульской областях.

Напомним, регионы России в июне этого года получили право вводить запрет на продажу вейпов на своей территории с марта 2027 года на пять лет.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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