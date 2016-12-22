Джоан Роулинг пишет сразу две книги: одна из них детектив

Публикации за 22.12.16

Известная британская писательница Джоан Роулинг работает над созданием сразу двух романов: один она планирует выпустить под своим именем, другой – под псевдонимом Роберт Гэлбреит, под которым она публикует свои детективные произведения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила Роулинг в твиттере, отвечая на вопросы своих поклонников.

В частности, на вопрос, когда выйдет ее новая книга, Роулинг ответила, что пишет ее прямо сейчас. И уточнила, что параллельно работает над двумя произведениями и «не уверена, какое будет издано первым». «Я сообщу об этом, как только смогу», – добавила автор «поттерианы».

Роулинг также предупредила, что книга, которую она выпустит под своим именем, не будет продолжением истории про Ньюта Скаламандера. «Будут только фильмы, успокойтесь!» – отметила она.

Британская писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известна как автор серии романов о Гарри Поттере. После выхода последней 7 части «Гарри Поттер и Дары Смерти», Роулинг сообщила, что это было последнее произведение «поттерианы».

Лондон, Мария Вяткина

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