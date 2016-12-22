NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Культура

■■■■■■■■■

Публикации за 22.12.16

Джоан Роулинг пишет сразу две книги: одна из них детектив

Джоан Роулинг пишет сразу две книги: одна из них детектив

Известная британская писательница Джоан Роулинг работает над созданием сразу двух романов: один она планирует выпустить под своим именем, другой – под псевдонимом Роберт Гэлбреит, под которым она публикует свои детективные произведения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила Роулинг в , отвечая на вопросы своих поклонников.

В частности, на вопрос, когда выйдет ее новая книга, Роулинг ответила, что пишет ее прямо сейчас. И уточнила, что параллельно работает над двумя произведениями и «не уверена, какое будет издано первым». «Я сообщу об этом, как только смогу», – добавила автор «поттерианы».

Роулинг также предупредила, что книга, которую она выпустит под своим именем, не будет продолжением истории про Ньюта Скаламандера. «Будут только фильмы, успокойтесь!» – отметила она.

Британская писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известна как автор серии романов о Гарри Поттере. После выхода последней 7 части «Гарри Поттер и Дары Смерти», Роулинг сообщила, что это было последнее произведение «поттерианы».

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 22.12.16

Инна Чурикова доставлена в больницу с переломом руки. / Евгений Фёдоров: «Россиянин» – это и есть «русский». / Прощание с легендарной актрисой Галиной Умпелевой пройдет в пятницу в Театре драмы.

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter