Джоан Роулинг выпустит четыре новеллы о вселенной Гарри Поттера

Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа, пишет The Mirror. Отмечается, что новеллы позволят читателям узнать детальные подробности обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Так, Роулинг обещает раскрыть новые детали об изучении таких волшебных дисциплин, как чары, защита от темных искусств, травология, зельеварение, астрономия и уход за магическими существами. Иллюстрации к рассказам нарисовал художник Рохан Дэниэль Исон. «Истории вернут вас обратно, чтобы изучить традиционный фольклор и магию, которые являются сердцем историй о Гарри Поттере», – приводит ФАН текст аннотации. Все новые рассказы будут доступны на сайте Роулинг Pottermore.com уже 27 июня. Появятся ли в новых произведениях главные герои романа, не уточняется.

Напомним, первая книга о Гарри Поттере увидела свет в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros. Помимо этого, Джоан Роулинг написала сценарии к фильмам «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», рассказывающие о событиях, предшествующих основной истории.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 31.05.19

«Я абсолютно шокирован»: президент Сербии возмущен планами косовских властей и молчанием Евросоюза. / Ученые экспериментально подтвердили смелую теорию Стивена Хокинга. / Ученые нашли способ избавления от малярийных комаров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»