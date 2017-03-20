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Культура

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Публикации за 20.03.17

Гарри Поттер вернется в большое кино

Гарри Поттер вернется в большое кино

Кинокомпания Warner Bros. намерена снять очередную трилогию о волшебнике Гарри Поттере. Новые приключения «мальчика, который выжил», будут киноадаптацией пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», передает портал .

Работа над новыми фильмами начнется ориентировочно после 2024 года, когда планируется завершить съемки другой серии произведений Роулинг «Фантастические твари и где они обитают».

По планам создателей, главных героев в трилогии сыграют уже повзрослевшие актеры из оригинальных лент – Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Грин, для которых участие в фильмах о Гарри Поттере стало началом кинокарьеры и принесло славу.

Warner Bros. передал право на трансляцию еще не снятой серии вещательной компании NBCUniversal.

«Гарри Поттер» – серия из семи романов, написанных английской писательницей Джоан Роулинг, которые повествуют о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Первая книга «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 30 июня 1997 года и сразу имела оглушительный успех. Последний роман «Гарри Поттер и Дары смерти» вышел в свет в 2007 году. Тогда же Роулинг заявила, что больше не будет писать книги о мальчике-волшебнике, так как его история закончена.

Тем не менее, 31 июля 2016 года состоялась премьера пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», действие которой происходит через 19 лет после основных событий.

Лос-Анджелес, Мария Вяткина

Лос-Анджелес. Другие новости 20.03.17

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