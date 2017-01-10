«Это будет незабываемое зрелище»: объявлена дата премьеры третьего сезона «Твин Пикса» (ВИДЕО)

Публикации за 10.01.17

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Премьера третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» состоится в мае 2017 года. Две первые серии выйдут в эфир кабельного телеканала Showtime 21 мая. Об этом сообщил президент телеканала Дэвид Невинс. Всего отснято 18 часовых серий. Режиссером нового сезона является Дэвид Линч, сообщает издание Deadline. Помимо Линча, в работе над продолжением сериала участвовали один из авторов оригинала сценарист Марк Фрост, а также актеры первых сезонов – Кайл Маклахлен (Агент Купер) и Шерил Ли (Лора Палмер).

Руководитель телеканала, уже посмотревший весь новый сезон вместе с Линчем, пообещал зрителям интересное для просмотра зрелище: «Это будут незабываемые 18 часов». Невинс не исключил создания в будущем четвертого сезона.

Отмечается, что сразу после премьеры первых двух эпизодов, третья и четвертая серия выйдут на сайте телеканала. Остальные будут выходить еженедельно.

Отметим, что в конце декабря появился тизер нового сезона «Твин Пикс», в котором Дэвид Линч ест пончик. Таким образом Линч анонсировал возвращение своего героя, шефа регионального бюро ФБР Гордона Коула.

«Твин Пикс» из 30 серий демонстрировался на канале ABC в 1990-1991 годах. Сериал получил множество наград, в том числе был признан «Лучшей телевизионной драмой 1991 года». О перезапуске проекта было объявлено в октябре 2014 года.

Москва, Светлана Петрова

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