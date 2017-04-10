Новый «Твин Пикс» увидят в России через сутки после премьеры в США

Публикации за 10.04.17

Объявлена дата российской премьеры третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Она состоится 22 мая – через сутки после премьеры в США на кабельном телеканале Showtime – в эфире ТВ-3. Об этом сообщается в официальном аккаунте телеканала в соцсети.

Отмечается, что премьеру нового сезона будет предварять показы предыдущих серий. Продолжение легендарного проекта будет состоять из 18 часовых серий.

Ранее сообщалось, что режиссером нового сезона является Дэвид Линч. Помимо Линча, в работе над продолжением сериала участвовали один из авторов оригинала сценарист Марк Фрост, а также актеры первых сезонов – Кайл Маклахлен (Агент Купер) и Шерил Ли (Лора Палмер).

Руководитель телеканала Showtime Дэвид Невинс, уже посмотревший весь новый сезон вместе с Линчем, пообещал зрителям интересное для просмотра зрелище: «Это будут незабываемые 18 часов». Невинс не исключил создания в будущем четвертого сезона.

«Твин Пикс» из 30 серий демонстрировался на канале ABC в 1990-1991 годах. Сериал получил множество наград, в том числе был признан «Лучшей телевизионной драмой 1991 года». О перезапуске проекта было объявлено в октябре 2014 года.

Москва, Светлана Петрова

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