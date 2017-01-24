«Союзмультфильм» обсуждает с наследниками Линдгрен продолжение «Малыша и Карлсона»

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Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен. Их суть – получение прав на выпуск продолжения анимационной дилогии «Малыш и Карлсон», сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе мультипликационной компании отметили, что переговоры начались еще в 2013 году. «Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу», – рассказали в пресс-службе продюсера студии Николая Маковского.

«Кроме того, не определен конечный формат совместного проекта – мы предлагаем постановку сериала», – добавили представители продюсера. Отметим, что мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева вышел в 1968-м. Вторая часть дилогии, «Карлсон вернулся», вышла на экраны два года спустя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.17

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