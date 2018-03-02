«Союзмультфильм» озвучил дату выхода продолжения «Простоквашино»

Российская студия «Союзмультфильм» запускает в эфир продолжение популярного мультика «Трое из Простоквашино». 1 апреля 2018 года выйдет новая серия мультфильма, в целом ожидается 30 новых эпизодов.

«Через месяц новая серия будет доступна всем, она будет размещена на YouTube канале «Союзмультфильма»», – сказал «Интерфаксу» директор киностудии Борис Машковцев. Всего в течение двух лет на экраны выйдет 30 новых мультиков под единым названием «Простоквашино».

Персонажей будут озвучивать известные российские актеры театра и кино. Так за кота Матроскина будет говорить Михаил Ефремов, пса Шарика озвучит Гарик Сукачев, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин. Голос главному герою дяде Федору подарит молодой актер Алексей Онежен, а маму мальчика озвучит Юлия Меньшикова.

По словам авторов мультика, «Простоквашино» будет вписываться в современные реалии, но обязательно сохранит свое оригинальное звучание. Продолжительность каждой серии – шесть минут.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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