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Культура

Продолжение мультика «Трое из Простоквашино» оценили в 300 млн рублей

Продолжение мультика «Трое из Простоквашино» оценили в 300 млн рублей
Кадр из мультика «Трое из Простоквашино»

Создание мультипликационного фильма под рабочим названием «Простоквашино», который станет продолжением всеми любимого мультика «Трое из Простоквашино», обойдется в 300 млн рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документ отмечается, что в финансировании будет участвовать компания Danone. Ранее министр культуры России Владимир Мединский отмечал, что переговоры с производителем молочных продуктов ведет «Союзмультфильм».

Планируется снять 30 серий мультфильма о приключениях жителей деревни Простоквашино. Новый мультик будет выполнен в двух форматах – 2D и 3D.

Все права на аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать «Союзмультфильму».

Москва, Зоя Осколкова

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