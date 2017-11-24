Недетские страсти: «Союзмультфильм» снова пытается выкупить у Успенского «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» предприняла новую попытку выкупить у известного детского писателя Эдуарда Успенского права на его произведения о Простоквашино. Автору предложено 5 млн рублей «для использования в сценариях будущих серий мультфильма».

Кроме этого, писателю будут положены дополнительные выплаты, предусмотренные положением киностудии об авторских отчислениях. Как заявляют в «Союзмультфильме», представители Успенского сейчас рассматривают это предложение, передает «Интерфакс».

Напомним, между Успенским и «Союзмультфильмом» началась настоящая война за авторские права на историю о «Простоквашино». Писателю даже пришлось направить открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о защите, так как ему стало известно, что киностудия уже начала работать над новыми сериями «Простоквашино».

«Мультфильмы с моим участием создавались по книгам, написанным и опубликованным мною до работы над сценариями. Я не являлся штатным работником студии. Но даже в отношении штатных работников, прежде всего художников, должен отметить, что по советскому законодательству права на «служебные произведения» полностью принадлежали их авторам (статья 483 ГК РСФСР 1964 г.), что руководство «Союзмультфильма» также предпочитает этого не замечать, приторговывая изображениями из мультфильмов и заявляя, что никакие авторы не имеют отношения к этим изображениям», – заявил Успенский в обращении, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Писатель подчеркнул, что он подписывал со студией соглашение о сотрудничестве, но авторские права ей не передавал. Как уточняет Лента.ru, писатель крайне возмущен действиями «Союзмультфильма».

«Я начинаю бунтовать. Говорю, что же вы делаете, это же мои герои! И когда я узнаю, что госпожа Слащева (Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма») выпускает сценарий, где кот Матроскин строит метрополитен, я начинаю седеть от ужаса. Не должен кот Матроскин строить метрополитен», – заявил он.

В киностудии однако считают, что права на истории о Простоквашино принадлежат ей, поскольку мультипликаторы не собираются снимать картины по литературным сюжетам писателя. В «Союзмульфильме» утверждают, что в данном случае согласия Успенского на использование персонажей не требуется.

Москва, Мария Вяткина

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