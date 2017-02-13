Убийство российского посла в Турции стало «снимком года» на World Press Photo

Публикации за 13.02.17

Жюри крупнейшего международного конкурса в сфере фотодокументалистики выбрало «снимком года» фотографию убийства российского посла на фотовыставке в Турции. «Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке» – пояснил решение один из членов жюри премии.

На снимке, выбранном WPP символом 2016 года, турецкий полицейский в штатском кричит над телом только что застреленного им российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Это было очень опасно – фотографировать убийцу сразу после выстрелов. Меня бросало то в жар, то в холод. Но в то же время я понимал, что это исторический момент и его очень важно запечатлеть» – приводит «Газета.ру» комментарий фотографа-лауреата Бурхана Озбилиджи.

Выбор снимка-победителя конкурса по итогам 2016 года стал, в итоге, внутрицеховым делом – наградой за то, что ему удалось сделать почти невозможное для документалистов. Кроме, разумеется, военных корреспондентов. Озбилиджи собирался снимать рутинное мероприятие на открытии фотовыставки, посвященной «дружбе народов», но внезапно стал свидетелем убийства. Ему удалось оказаться с камерой в нужном месте в момент, который обычно остается за полем зрения фотографов, снимающих уже последствия политических убийств. Тем не менее, представители жюри WPP-2016 представили СМИ и идеологические обоснования выбора. «Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть. А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе» – приводит Associated Press члена жюри международного конкурса Жоао Силва.

Среди фотографов-победителей конкурса в различных номинациях стали четверо российских документалистов.

Первое место в категории «Долгосрочные проекты» получила серия Валерия Мельникова «Черные дни Украины»: истории жителей Донбасса, пострадавших от гражданской войны.

Сергей Пономарев, снимавший штурм американцами и их иракскими союзниками города Мосул, занял второе место в категории «события». На фотографиях Пономарева центральное место в традициях современной западной документалистики отдано жителям Мосула, лишившимся крова в результате атак против террористов ИГ (запрещенная в Росси организация). В прошлом году Пономарев занял первое место в категории «Новости общего характера» серией, посвященной приключениям мигрантов в Европе и на пути к ней.

Фотопроект «Не по пути» о жизни отрезанного от мира поселка на реке Нижняя Тунгуска документалиста Елены Аносовой получил второе место в кавтегории «Повседневная жизнь».

Из единичных фотографий российских авторов жюри WPP выбрало снимок «Верность» Кристины Кормилицыной, сделанный на Кубе. На нем женщина гладит по голове прильнувшую к ней девочку, сидя в большом кресле полицейского участка. Эта фотография заняла третье место в категории «Люди».

Амстердам, Алексей Усов

Амстердам. Другие новости 13.02.17

В Думе противникам «Матильды» напомнили о свободе творчества, гарантированном Конституцией. / «Придется стрелять»: писатель Захар Прилепин стал заместителем комбата ДНР. / С крестом и полумесяцем: Поклонская возглавила всеконфессиональный поход против «Матильды». Адвокат режиссёра умоляет остановиться. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»