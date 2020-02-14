Посол России в Турции: «Я получаю прямые угрозы»

На фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе посол России в Турции Алексей Ерхов стал получать угрозы. Об этом он рассказал в интервью агентству «Sputnik-Турция». «Я получаю прямые угрозы, – сказал дипломат и привел пару примеров – «Попрощайся с жизнью», «Никто не будет тебя оплакивать», «Настало время тебе сгореть»».

Алексей Ерхов отметил, что схожее положение дел в СМИ и социальных сетях складывалось и пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», а также напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова, которого 19 декабря 2016 года застрелил экс-сотрудник полиции Мевлют Алтынташ.

Как писал «Новый День», ситуация в Сирии в очередной раз обострилась в начале 2020 года. В течение минувших двух недель в зоне деэскалации Идлиб произошло множество боевых столкновений между подразделениями сирийской и турецкой армий. Недавние российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта результатов не принесли.

На днях турецкие вооруженные силы нанесли массированный удар по позициям сирийской армии, поразив 101 цель. Это стало ответом на артиллерийский обстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции. Там также заявили, что среди пораженных целей было три танка и вертолет. Ранее турецкие военные сообщили о гибели пяти и ранении еще пятерых своих солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

Ранее Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации. 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать эту территорию, а также сообщил, что в результате ответного удара Турции погибли 76 сирийских солдат. 5 февраля Эрдоган обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину убедить сирийского лидера Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. Напомним, что в мае 2017 года в Астане (Нур-Султан) Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где на сегодняшний день насчитывается более десятка разных формирований боевиков общей численностью до 30 тыс. человек.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 14.02.20

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