«Нужно быть готовыми ко всему»: в Турции усилили охрану посольства РФ из-за угроз

Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре из-за угроз, поступающих послу Алексею Ерхову. Об этом сообщила пресс-атташе российского дипредставительства Ирина Касимова.

По ее словам, ситуация в последнее время обострилась, в связи с чем по просьбе российских дипломатов власти Турции ввели дополнительные меры безопасности. Между тем в дипмиссии не ожидают каких-либо реальных действий вслед за угрозами в соцсетях, заявила Касимова, однако указала, что нужно не забывать о мерах предосторожности. «Нам приходится с этим считаться», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о получении прямых угроз в соцсетях на фоне обострения ситуации в сирийском Идлиб и привел несколько примеров – «Попрощайся с жизнью», «Никто не будет тебя оплакивать», «Настало время тебе сгореть».

По словам дипломата, аналогичное положение дел в СМИ и социальных сетях складывалось и пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо».

Напомним, что предшественник Ерхова Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года бывшим полицейским Мевлютом Алтынташем. Убийство произошло на открытии художественной выставки. Стрелок, как рассказывали очевидцы, кричал «Не забывайте про Сирию!».

Как сообщал»Новый День», ситуация в Сирии в очередной раз обострилась в начале 2020 года. В течение последних двух недель в зоне деэскалации Идлиб произошло множество боевых столкновений между подразделениями сирийской и турецкой армий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и правительственные силы Сирии в атаке на мирных жителей в Идлибе и пригрозил, что в случае гибели турецких военных будет наносить удары по сирийским военнослужащим. В Минобороны России все обвинения отвергли. Недавние российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта оказались безрезультатными.

Ожидается, что ситуация в Идлибе станет одной из главных тем на запланированной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Анкара, Наталья Аникина

Анкара. Другие новости 14.02.20

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