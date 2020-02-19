Эрдоган недоволен переговорами с Россией по Сирии и готов начать войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова в любой момент начать военную операцию в сирийском Идлибе, передает агентство Анадолу. Он добавил, что Турция не оставит Идлиб сирийскому президенту Башара Асада и его сторонникам. И выдвинул ультиматум: у Дамаска «остались считанные дни» на прекращение «агрессивных действий» в Идлибе и отвод войск из зоны деэскалации, определенной Сочинским меморандумом. «Это последнее предупреждение по Сирии», – подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент при этом отметил, что Анкара «полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону для Турции и для жителей региона».

Эрдоган также заявил, что переговоры с Россией по Идлибу не принесли желаемый результат для Анкары. «Хотя Турция продолжает переговорный процесс по Сирии, мы далеки от выработки общей позиции и это факт», – заключил он.

Президент Турции также сообщил, что Анкара подготовила собственный план действий на северо-западе Сирии и уже завершила подготовку операции в Идлибе. Напомним, в начале этой недели Турция перебросила в Сирию свою армейскую группировку.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя воинствующее заявление турецкого лидера, заявил, что возможная военная операция Турции в Идлибе против сирийских правительственных сил станет худшим сценарием развитием событием, передает РИА «Новости». В том случае, если Анкара начнет операцию против террористов в этой сирийской провинции, то «это будут действия в русле сочинских договоренностей», поскольку «это обязанность именно турецкой стороны», пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также сообщил, что Москва продолжит контактировать с Турцией, чтобы ситуация в Идлибе не развивалась «по пути дальнейшего нагнетания». По его словам, в Кремле были удовлетворены сочинским соглашением. Однако «мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов», отметил Песков.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Сирии в очередной раз обострилась в начале 2020 года. В последнее время в зоне деэскалации Идлиб произошло множество боевых столкновений между подразделениями сирийской и турецкой армий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и правительственные силы Сирии в атаке на мирных жителей в Идлибе и пригрозил, что в случае гибели турецких военных будет наносить удары по сирийским военнослужащим. В Минобороны России все обвинения отвергли. Сирийские власти заявили, что наносят удары по террористическим группировкам за атаки против сирийских военных. Недавние российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта оказались безрезультатными. Первый этап двусторонних переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре. Второй раз стороны встретились в Москве 17 и 18 февраля.

Накануне пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция и Россия договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в Идлибе. По его словам, Турция настаивает на выполнении Сочинского меморандума и отводе сирийской армии в Идлибе.

Напомним, что в мае 2017 года в Астане (Нур-Султан) Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где на сегодняшний день насчитывается более десятка разных формирований боевиков общей численностью до 30 тыс. человек.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 19.02.20

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