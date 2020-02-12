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Среда, 12 февраля 2020, 10:29 мск

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Турция жалуется на проблемы с экспортом помидоров в Россию

Поставщики томатов в Турции пожаловались на трудности с отправкой товара в Россию. Это может привести к дефициту помидоров на российском рынке на фоне отказа от поставок из Китая из-за эпидемии коронавируса. О проблемах сообщил глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

По его словам, турецкие производители готовы заменить объемы китайской продукции. «Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию – говорят, что закончилась квота», – сообщил Гюрдоган РИА «Новости».

Турецкие экспортеры сделали запрос на выделение дополнительных квот, но от российских властей ответа не последовало. Попытки отправить томаты в России не увенчались успехом, партии овощей возвращаются обратно. «Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла», – добавил глава Союза экспортеров.

Ранее врио министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин заявил, что на российский Дальний Восток вновь перестали поступать овощи из Китая, что грозит возникновением дефицита. Плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, введенных в связи с эпидемией коронавируса. По данным властей Приморья, розничные цены на овощи в последнее время выросли на 30%.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 12.02.20

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